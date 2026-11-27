Dos accidentes se registraron durante la madrugada sobre el Periférico Ecológico, a la altura de Camino Real a San Andrés Cholula.

Primero, una pipa volcó y posteriormente, un tráiler de doble remolque salió del camino hasta impactarse contra una vivienda. El pavimento mojado por la lluvia habría provocado que ambos conductores perdieran el control.

El impacto dañó la barda de un inmueble, Paula Ortiz, afectada, denunció que apenas hace dos meses repararon la estructura por otro percance. La mujer pidió a los responsables atender los desperfectos.

Derechos reservados Tritón Comunicaciones, S.A. de C.V., prohibido su uso o reproducción total o parcial. Un Automóvil se Salió del Periférico de Puebla por Pavimento Mojado

En el segundo percance, un automóvil salió de la carpeta asfáltica y terminó volcado en la cuneta. En esta unidad viajaban tres personas; dos hombres y una mujer, quienes recibieron primeros auxilios, pero decidieron retirarse.

La pipa circulaba vacía, por lo que ninguno de los incidentes dejó personas lesionadas ni derrame de combustible; únicamente daños materiales.

Con información de Saraí Mancilla

JAPR