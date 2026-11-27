El Gobierno de México anunció la apertura de la Bodega Nacional de Arte, un proyecto único en el mundo que concentrará en un mismo complejo colecciones artísticas para su resguardo, conservación y restauración.

En la conferencia de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, desde Palacio Nacional, la secretaria de Cultura, Claudia Curiel de Icaza, aseguró que este complejo es “único en América Latina y uno de las más importantes en el mundo y reúne en un mismo complejo tres funciones fundamentales":

El resguardo de las colecciones artísticas

La conservación

La restauración

Destacó que este proyecto reducirá el riesgo de desgaste de las obras por traslado cuando están en distintas sedes y permite asegurar y tener una mejor calidad y óptimas condiciones.

Esta Bodega tiene una superficie de 45 mil metros cuadrados, 26 mil de construcción en 12 edificios.

"Por primera vez, la colección del Estado mexicano va a tener espacios visitables para conocer obras y vivir la experiencia del trabajo de conservación de la mano de especialistas del INBAL (Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura)", dijo Curiel de Icaza.

El recinto se ubica en la Cuarta Sección de Chapultepec y será un recinto gratuito.

Cuenta con el resguardo especializado de 43 mil obras, lo que representa el 60% de las 69 mil 555 obras del INBAL.

Asimismo, está conformada por 11 bóvedas diferenciadas entre obras de caballete, papel, textil, fotografía, escultura, muebles y arte popular, entre otras; cada una con control de temperatura y humedad, así como vigilancia y protección contra incendios.

¿La Bodega Nacional de Arte estará abierta al público?

De acuerdo con la Secretaría de Cultura, hay una bodega visitable que cuenta con 334 obras de distintos acervos en donde se permitirá mostrar las condiciones en las que están resguardadas el resto de los ejemplares.

Los horarios de visita son de miércoles a domingo de 10:00 a 17:00 horas.

También la Galería: El Tacto Imaginado, que cuenta con 52 obras de siete acervos con piezas que se exhiben por primera vez, cuyo horario también es el mismo.

Mediateca especializada con 12 mil 750 materiales entre libros, revistas y documentos de consulta abierta.

TLS