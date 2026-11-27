El compositor hermosillense Alejandro Karo participó en la creación de la música original de Niñas Escarlata, documental que fue incluido en la lista de 190 producciones elegibles para competir por una nominación a los Premios Oscar 2027, en la categoría de Mejor Largometraje Documental.

La película, dirigida por la dominicana Paula Cury, coproducida entre República Dominicana, México y Alemania, aborda las experiencias de niñas, adolescentes y mujeres en República Dominicana frente a la prohibición del aborto, la maternidad forzada y los procedimientos clandestinos, así como las consecuencias que estas situaciones tienen en sus vidas.

La Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas publicó el listado de documentales elegibles el pasado 23 de noviembre. Ahora, Niñas Escarlata deberá avanzar a la siguiente etapa para formar parte de la lista corta de 15 producciones que serán consideradas para las nominaciones, la cual se dará a conocer el 15 de diciembre.

Karo estuvo a cargo de la composición musical original de la película. La oportunidad llegó en enero de 2025, a través del productor Omar Lara, con quien había coincidido durante aproximadamente 10 años de trabajo en un estudio de postproducción de Ciudad de México.

Karo desarrolló una propuesta musical con sonidos graves y medios para transmitir la sensación de estar debajo del agua. Foto: Alejandro Karo

Al enterarse de que Niñas Escarlata podría competir por una nominación al Oscar, Karo dijo que no había pensado en que llegaría a esta etapa y destacó que se trata de un proyecto con el que se siente identificado.

“Nunca pensé que iba a pasar, pero es muy bueno porque es un trabajo muy honesto, y creo que es de los primeros proyectos que siento que realmente tienen un sonido que me representa. Es decir, que suena al tipo de música que yo haría para mí y mis conciertos. Además empata con mis ideales sociales”, expresó.

Uno de los principales retos fue encontrar la música adecuada para acompañar los testimonios de las mujeres sin que las composiciones transmitieran tristeza o melancolía.

“Paula me decía, ‘es que esto está demasiado dramático, no quiero que dé lástima o que dé tristeza’, ella quería que se sintiera el terror de las historias de estas mujeres”, contó.

Después de recibir las observaciones de la directora, Karo cambió su manera de trabajar en la banda sonora y comenzó a pensar en la película como si se tratara de una producción de terror.

“Ahí fue cuando me llegó el click de que es cierto, de que esta es una película que muestra muchas historias de terror de muchas niñas y mujeres de República Dominicana, y es un tema muy global, no es nomás de República Dominicana. Pero desde ahí como que empezamos ya otro replanteamiento musical”, explicó.

Una de las características de la banda sonora que compuso Karo es el uso de sonidos graves y medios para generar la sensación de estar debajo del agua. Karo explicó que tomó como referencia algunas escenas del documental que suceden en ese entorno y decidió llevar esa idea al resto de la música.

Niñas Escarlata tuvo su estreno en el festival South by Southwest, celebrado en Austin, Texas. Foto: Alejandro Karo

“Hay unas escenas en el documental que suceden bajo el agua. Entonces, como que toda la música la pensé para que se sintiera como que estuviera ahogada. Como que suene como que está abajo del agua. Y es por eso que toda la música se mantiene como que en radios, en rangos graves, medios. Casi no tenemos cosas agudas porque abajo del agua no se escucha bien”, relató.

Para conseguir ese sonido utilizó sintetizadores y piano, además de grabar un ensamble de músicos en Ciudad de México. La propuesta también contó con la participación de la artista dominicana Nikóla, quien aportó las voces solistas de la banda sonora.

El compositor explicó que la sensación de estar ahogado también tenía un significado relacionado con las historias que presenta la película, pues buscaba representar a las mujeres que no pueden decidir sobre sus propios cuerpos y cuyas voces son silenciadas.

“Desde que vi la película, esa fue la idea para mí. Que se sintiera como que se están ahogando. Y parte del desarrollo de la música para mí fue eso. Les están tapando la boca a muchas mujeres. Entonces, quería que estuviera como ahogado todo”, señaló.

Karo considera que su participación en Niñas Escarlata demuestra que es posible desarrollar una carrera en la industria cinematográfica sin vivir en la capital del país, donde históricamente se han concentrado buena parte de las oportunidades de trabajo.

“A pesar de yo estar en una ciudad como Hermosillo, que no es la capital de México, que no es de las ciudades donde está centralizado el cine. Pues de alguna manera pude conectar con este post productor que trabaja en Ciudad de México, que él conoció a la directora en Cuba, pero que la película se filmó en República Dominicana”, expresó.

Aunque todavía falta conocer si Niñas Escarlata conseguirá avanzar a la lista corta y posteriormente obtener una nominación, Alejandro espera que esta experiencia le permita continuar trabajando en producciones cinematográficas.