Un botón de auxilio alertó a los cuerpos policiales la tarde de este jueves, luego de que se reportara a un hombre agresivo que presuntamente golpeó a empleados de una farmacia en Torreón.

El hecho se registró a las 15:23 horas en el establecimiento ubicado sobre la prolongación de la avenida Juárez, esquina con avenida Universidad, en la colonia Sol de Oriente.

De acuerdo con el reporte, se alertó sobre un sujeto de complexión delgada que vestía una sudadera y que comenzó a comportarse de manera agresiva al ser confrontado por el personal del establecimiento.

Durante el forcejeo, el hombre golpeó en el rostro a una de las empleadas, lo que generó alarma entre los trabajadores y clientes que se encontraban en el lugar.

Tras activarse el botón de pánico, los cuerpos policiales acudieron para atender el reporte e iniciaron la búsqueda del presunto agresor, quien huyó del establecimiento después de la agresión.