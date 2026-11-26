Se llevó a cabo la tradicional peregrinación de colectivos de familiares de personas desaparecidas en Torreón, como parte de una actividad que busca mantener viva la esperanza de encontrar a sus seres queridos y visibilizar la problemática de las desapariciones en la Comarca Lagunera.

Este es el séptimo año consecutivo en que se realiza esta caminata, en la que participaron seis colectivos: Voz que Clama Justicia, Grupo Vida FUNDEC, Madres Poderosas, Madres Buscadoras de Durango, la Asociación de Familiares de Policías Desaparecidos y la Caravana Internacional de Búsqueda.

Durante el recorrido, los participantes elevaron sus oraciones a la Virgen de Guadalupe, a quien pidieron por la pronta localización de sus familiares, así como fortaleza para continuar con las labores de búsqueda.

A lo largo de la caminata, las familias portaron fotografías de sus seres queridos en lonas y pancartas, con el propósito de hacer visibles sus rostros.