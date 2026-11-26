La no localización de tres mujeres mantiene en alerta a corporaciones de seguridad en la zona norte del estado. Los casos de desaparición fueron reportados en los municipios de Tuxpan y Tihuatlán, donde hasta el momento se desconoce el paradero de las jóvenes.

Una de ellas es Ana Karen García Sosa, de 21 años, quien fue vista por última vez en la localidad Las Fuentes, de Tihuatlán. También se busca a María Guadalupe Santos Pacheco, de 16 años, quien fue reportada como desaparecida en Tecoxtempan, del mismo municipio.

El tercer caso corresponde a la joven Leslie Montserrat Rivera Pérez, de 18 años, quien fue vista por última vez en el municipio de Tuxpan. Como seña particular, la ficha refiere que Leslie tiene cicatrices en el lado izquierdo del rostro y cerca de una oreja.

Ante estos hechos, los familiares solicitan la colaboración de la población para aportar cualquier dato que ayude a dar con su paradero. La información puede ser reportada a las autoridades a través de los canales oficiales de búsqueda.