Un hombre herido por arma de fuego fue el saldo al parecer de un intento de asalto en una tienda de abarrotes en la colonia Valle de San Bernardo, en León. El agresor logró huir del lugar sin poder ser detenido.

Los hechos ocurrieron minutos después de las 8 de la noche, cuando varias personas se encontraban al interior de la tienda ubicada sobre la calle Valle de los Ates, casi esquina con Valle del Temporal.

Ahí, al parecer llegó un hombre armado, quien intentó asaltar a un cliente, quien al resistirse recibió un disparo, lo que alertó al dueño del local, así como a más gente que se encontraba comprando.

Tras el ataque, el agresor logró huir del lugar, mientras que testigos llamaban a los paramédicos, quienes al llegar estabilizaron al lesionado para poder trasladarlo al hospital más cercano.

Del hombre armado las autoridades no pudieron dar con él, pese a que se implementó un operativo en la zona.