Cuatro agresiones armadas registradas durante la tarde y noche del miércoles en Ciudad Obregón dejaron como saldo dos personas asesinadas, entre ellas un adolescente de apenas 15 años, y tres más lesionadas, en distintos sectores del municipio de Cajeme.



A las 22:20 horas, una pareja fue atacada a balazos en la calle Topacio, entre Aguamarina y Alabastro, en la colonia Valle Verde, al suroriente de Ciudad Obregón; donde Jesús Armando, de 26 años, y Andrea, de 22, resultaron con heridas de gravedad y fueron trasladados en una patrulla de la Policía Estatal a un hospital. En la escena localizaron 10 casquillos calibre 9 milímetros.



Poco antes, a las 22:00 horas, en una vivienda ubicada en la calle Venice, entre Del Toro y San Bernardino, de la colonia Santa Fe, fue localizado sin vida Gerardo Israel, de 15 años, quien fue atacado con un fusil AK-47, conocido como “cuerno de chivo”, de los cuales fueron encontrados 15 casquillos percutidos calibre 7.62 por 39 milímetros.



Previamente, a las 16:20 horas, José Luis, de 38 años, fue asesinado de al menos dos disparos en el cruce de las calles Alfonso Esparza y Antonio Valenzuela, en la colonia San Antonio, por donde cuando fue interceptado por dos sujetos en una motocicleta, de donde le dispararon. Fueron encontrados dos casquillos calibre 9 milímetros.



20 minutos antes, a las 16:00 horas, en la calle Luis Alcaraz, entre Rodolfo Campodónico y Tito Guízar, de la colonia Matías Méndez, Jaime Guadalupe, de 24 años, resultó lesionado por proyectiles de arma de fuego y fue trasladado de urgencia a un hospital. En el lugar de la agresión fueron encontrados seis casquillos calibre 9 milímetros, los cuales dejaron los agresores que huyeron en un sedán azul.