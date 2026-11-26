El Zoológico de León, Guanajuato, sumaría 15 animales muertos tras confirmarse un brote de Influenza aviar A(H5N1). En N+ te informamos esta semana sobre el cierre del lugar debido a los casos de influenza en el zoológico, y que provocó la muerte de al menos un tigrillo y un mono araña.

Según los los reportes disponibles, entre el 7 y el 23 de noviembre se registraron 15 fallecimientos de animales al interior del parque, pero las autoridades precisaron que todavía se necesitan los resultados de las necropsias para determinar si las muertes están relacionadas con el virus.

¿Cuáles son los animales que han muerto en el Zoológico de León? Según los reportes, se trataría de tres avestruces, cuatro gansos (tres canadienses y uno chino), dos patos silvestre, un zopilote, dos antílopes, dos tigrillos y un mono araña.

En una entrevista a medios locales, la regidora independiente Norma López Zúñiga, quien también es parte del Consejo del Zoológico de León dio a conocer que los decesos sucedieron en el periodo de influenza aviar.

Ante esta situación la directora del parque, Karen Casillas, dio una entrevista a N+ donde afirmó que no se abrirán las puertas en un periodo de 21 días. Se espera que en este lapso no se registre un nuevo caso, de lo contrario, se reiniciará el periodo desde cero.

Se tienen identificados 13 ejemplares positivos: entre ellos patos, gansos canadienses, zopilotes, un tigrillo y un mono araña, destacando que el brote se mantiene contenido en la zona donde comenzó, que comprende el área del lago, una zona contigua y el espacio de las avestruces.

Actualmente, el personal que continúa laborando al interior del Zoológico ha recibido equipo especial dependiendo del área de trabajo y estando en constante comunicación ante cualquier síntoma que se pueda presentar.

La Secretaría de Salud dio conocer a través de un comunicado que las 26 muestras recibidas para análisis molecular de personas expuestas a animales con influencia aviar A(H5N1) en el Zoológico de León, en todos los casos resultaron negativas al virus. Esto con base a los resultados dados a conocer por el Instituto de Diagnóstico y Referencia Epidemiológicos (InDRE).

También se especifica que se mantendrán acciones de vigilancia con medidas de prevención y control sanitario en el parque.



HVI