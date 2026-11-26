Una mancha de hidrocarburo presuntamente proveniente de un derrame registrado en Totolapa, municipio de Tihuatlán, comenzó a llegar al río cazones, por lo que las autoridades municipales activaron medidas preventivas ante el riesgo de contaminación.

Como primera acción, se suspendió el bombeo de agua en el kilómetro 31, así como las actividades pesqueras en la ribera.

Autoridades municipales a través de la dirección de protección civil informó que ya notificó a Pemex para que intervenga en los trabajos de contención y limpieza.

Personal de Protección Civil colocará mallas en una zona estrecha del río, con el propósito de retener parte del hidrocarburo y evitar que avance hacia la cabecera municipal.

Mientras se desarrollan las acciones, las autoridades pidieron a la población mantenerse informada, evitar actividades de pesca y atender las recomendaciones oficiales.

‘Para informarles, el día de hoy tenemos la presencia de una mancha de hidrocarburo en nuestro municipio. Les comentamos que el día de ayer hubo un incidente en Potolapa, municipio de Tihuatlán, donde un ducto sufrió una fractura y se registró un derrame. Hoy, esta mancha está llegando a nuestro municipio, por lo que vamos a activar medidas preventivas. Por el momento, vamos a suspender el bombeo de agua que se realiza en el kilómetro 31, así como la actividad pesquera en nuestra ribera. Les pedimos que estemos pendientes y atentos a las indicaciones. No vamos a alarmarnos, vamos a prevenir. Ya se presentó el reporte ante Pemex y están tomando acciones para acudir a realizar la limpieza del hidrocarburo en nuestro río’. Dirección de Protección Civil de Cazones.