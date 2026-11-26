Durante las primeras horas del jueves, se registraron bajas temperaturas y la presencia de heladas en la cabecera municipal y en las zonas altas de Galeana, Nuevo León.

Fue en el Ejido La Joya y en la Ciénega del Toro donde se reportó la presencia de heladas y escarcha, es decir, pequeños cristales de huelo que se forman en superficies como vehículos, terrenos y en la vegetación, debido a las bajas temperaturas.

De acuerdo con el reporte Protección Civil de Nuevo León, las heladas son un fenómeno ocurre cuando la temperatura del aire desciende hasta los 0ºC, provocando que la humedad presente en las superficies se congele y forme una capa de hielo.

De igual manera, amaneció con heladas en San José de las Boquillas, en el municipio de Santiago, Nuevo León, donde el termómetro marcó los -4ºC.

Ante estas condiciones ocasionadas por el frente frío número 8, las autoridades recomendaron abrigarse adecuadamente, evitar los cambios bruscos de temperatura, conducir con precaución, especialmente en zonas altas donde haya hielo en la superficie, y proteger a los niños, adultos mayores y mascotas de la exposición al frío.

SHH