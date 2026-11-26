La Capitanía de Puerto de Matamoros autorizó la reapertura del puerto a la navegación para embarcaciones mayores de 500 unidades de arqueo bruto, luego de que mejoraran las condiciones meteorológicas que prevalecían en la zona costera. La medida entró en vigor este jueves 26 de noviembre a las 10:00 de la mañana, de acuerdo con el Aviso a los Marinos número 105 de 2026.



La restricción había sido implementada debido al oleaje elevado provocado por el frente frío número 8, situación que obligó a suspender temporalmente las operaciones para este tipo de embarcaciones como medida de seguridad.



Autoridades marítimas informaron que, tras la evaluación de las condiciones climáticas y marítimas, se determinó que existen las condiciones adecuadas para reanudar la navegación, permitiendo así el restablecimiento de las actividades portuarias de manera normal.