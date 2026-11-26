El paso del frente frío número 8 provocó un descenso marcado en las temperaturas de varios municipios de Veracruz, donde este jueves se registraron valores por debajo de lo habitual para noviembre.

Huayacocotla reportó la temperatura más baja de la entidad, con 4 grados Celsius, mientras que Perote, Las Vigas de Ramírez y Acajete registraron 5 grados. En Altotonga el termómetro descendió hasta los 6 grados.

Durante las primeras horas de este jueves, Xalapa y Coatepec reportaron temperaturas mínimas de 11 grados Celsius, de acuerdo con los registros meteorológicos.

Se prevé que las condiciones de frío y humedad continúen durante las próximas horas, por lo que se recomienda a la población abrigarse y extremar precauciones, especialmente con niñas, niños, adultos mayores y mascotas, para evitar afectaciones a la salud.