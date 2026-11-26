Autoridades de seguridad lograron capturar a dos jóvenes tras ser sorprendidos en posesión de 29 dosis de sustancias ilícitas y un arma de fuego. El arresto ocurrió en el cruce de las calles Julián Villarreal y Arteaga, en el centro de Monterrey.

Tras su detención, autoridades informaron que ambos jóvenes serían presuntos generadores de violencia y estarían relaciones con supuestas extorsiones cometidas contra encargados de bares ubicados en el primer cuadro de la ciudad.

Los jóvenes, identificados como Rubén Patricio ’N’, de 21 años, y Édgar Eduardo ’N’, de 26 años de edad, también será investigados por presuntamente robar un equipo DVR de vigilancia el pasado 25 de septiembre. Ambos ya fueron puestos a disposición del Ministerio Público, lugar donde se determinará su situación legal.

Una detención similar ocurrió en el municipio de Cienega de Flores, Nuevo León, donde autoridades de la Fiscalía Especializada en Antisecuestros llevó a cabo un cateo en un domicilio ubicado en la colonia Villas de Alcalá. Los elementos informaron sobre un doble arresto en este punto.

En ese punto, autoridades lograron desmantelar una presunta banda de extorsionadores. Agentes de investigación buscaban en el lugar diversos objetos como dinero en efectivo, celulares, tarjetas SIM, equipos de cómputo, dispositivos de almacenamiento, directorios, documentos, agendas, tickets y huellas dactilares.