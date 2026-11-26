La tarde del pasado miércoles se registró un ataque armado al interior de un yonke ubicado en el cruce de las calles Lipizano y Paseos del Albino, en la colonia Camino Real, al oriente de la ciudad de Chihuahua. El hecho dejó un saldo de cuatro personas sin vida.

Al lugar acudieron elementos de distintas corporaciones de seguridad, quienes resguardaron el área para permitir que agentes ministeriales iniciaran las investigaciones correspondientes.

En el sitio fueron localizadas tres personas sin vida, mientras que una más resultó lesionada y fue trasladada a un hospital para recibir atención médica; sin embargo, murió minutos después.

Tras lo ocurrido, la Fiscalía General del Estado informó que logró identificar a tres de las víctimas. Se trataba de Antonio Armando R. V., de 44 años; José Alfredo O. R., de 33 años, y Cristian Q. R., de 28 años, quien falleció en el Hospital Central tras recibir un disparo en la cabeza.

De acuerdo con testimonios recabados en el lugar, los presuntos responsables huyeron a bordo de una camioneta de color dorado. Hasta el momento no se había informado sobre personas detenidas por estos hechos.