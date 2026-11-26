El reporte de una persona que presuntamente trasladaba restos humanos, movilizó a los elementos policíacos en las inmediaciones de las Facultades de Psicología y de Enfermería de la Universidad Veracruzana en al ciudad de Veracruz, muy cerca del Hospital Regional.

La calle 20 de Noviembre desde Juan Enríquez hasta Alacio Pérez, fue cerrada y acordonada por elementos de la Policía Estatal. La persona involucrada fue detenida, de la cual se desconoce su identidad.

En el punto fue encontrada una bata blanca donde presuntamente trasladaría los restos que aún no se han identificado. Los estudiantes salieron de sus facultades y se concentraron a las afueras.

Autoridades procederán con las investigaciones para conocer si es que se trata de restos humanos.