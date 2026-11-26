El repertorio musical de un joven cantante de corridos bélicos podría estar relacionado con el ataque a balazos que sufrió durante una presentación en el norte de Hermosillo, pues la Fiscalía General de Justicia del Estado investiga la posible participación de una organización criminal rival de aquella a la que están dedicadas sus canciones.

La víctima fue identificada como Francisco Javier 'N', de 23 años, integrante del grupo que interpreta dicho género musical, quien fue atacado por sujetos armados la noche del miércoles 25 de noviembre, mientras amenizaba la inauguración de una tienda de ropa para hombres en la colonia Unión de Ladrilleros.

La agresión ocurrió poco después de las 21:00 horas, en el cruce de las calles República de Panamá y Ramón Corona, donde el músico recibió siete impactos de bala en distintas partes del cuerpo, por lo que fue trasladado a un hospital para recibir atención médica.

En el sitio donde ocurrió el ataque, personal de Servicios Periciales recolectó 11 casquillos percutidos calibre 9 milímetros, mientras que corporaciones policiacas desplegaron un operativo de búsqueda de los responsables, sin que fueran localizados.

La Fiscalía estatal informó que, a través de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal y Servicios Periciales, desarrollan las investigaciones para establecer la identidad de los agresores y determinar si el contenido de las interpretaciones musicales del joven tuvo relación con el atentado y la disputa entre organizaciones criminales.