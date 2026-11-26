La Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos (DEA, por sus siglas en inglés) habilitó un número de contacto de WhatsApp para recibir información relacionada con integrantes de organizaciones criminales, redes de lavado de dinero y funcionarios públicos señalados de brindar apoyo a grupos catalogados como organizaciones terroristas extranjeras.

El anuncio fue difundido por el agente de la DEA, Terry Cole, a través de sus redes sociales, donde invitó a las personas que cuenten con información sobre estas actividades a utilizar los canales de denuncia establecidos por la agencia, que contempla opciones para enviar reportes de manera confidencial y anónima.

De acuerdo con el anuncio difundido, la DEA habilitó una línea específica para recibir información relacionada con Sinaloa.

¿Cuál es el número para denuncia ante la DEA?

El contacto vía WhatsApp es por medio del número +1-858-298-5670; en Signal +1-858-298-5670, Threema PTJ4HS3 y por Correo electrónico MFSinaloaTipLine\@dea.gov.

La agencia señaló que las líneas de denuncia están enfocadas en recabar datos sobre distintos tipos de actividades vinculadas con organizaciones criminales y redes que presuntamente apoyan a cárteles.

Entre los asuntos sobre los que busca información se encuentran:

Integrantes y colaboradores de organizaciones terroristas extranjeras designadas (FTO, por sus siglas en inglés).

Funcionarios gubernamentales corruptos que presuntamente proporcionen apoyo material a estos grupos.

Redes criminales y personas involucradas en el lavado de dinero para financiar actividades relacionadas con el narcoterrorismo.

La DEA indicó que la información recibida puede contribuir a identificar redes de corrupción, rastrear recursos financieros y avanzar en investigaciones contra organizaciones criminales.

FBPT