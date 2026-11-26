Elementos del cuerpo de Bomberos de Lerdo realizaron el rescate de un perro que quedó atrapado entre las rejas de un barandal en un domicilio de la colonia Hijos de Ejidatarios.

La noche de este miércoles, vecinos de la zona solicitaron el apoyo de las autoridades luego de percatarse de que el animal se encontraba atorado y no podía salir por sus propios medios. El reporte movilizó a los cuerpos de emergencia hasta el lugar.

Los hechos ocurrieron en una vivienda ubicada en el cruce de las calles Justo Sierra y Luis Gutiérrez, donde los rescatistas comenzaron con las maniobras necesarias para liberar al canino sin provocarle lesiones.

Para lograrlo, utilizaron herramienta de corte y realizaron trabajos de precisión en la estructura metálica hasta conseguir sacar al perrito. Finalmente, el animal fue liberado sin resultar lastimado, por lo que la intervención concluyó sin mayores complicaciones.