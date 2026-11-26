Un hombre de 70 años resultó lesionado luego de ser embestido por un motociclista mientras circulaba en bicicleta sobre la carretera Mieleras, en el Parque Industrial Ferropuerto de Torreón.

El accidente ocurrió la mañana de este jueves, entre el bulevar Ferropuertos y la calle del Rastro. El reporte fue recibido a través del sistema de emergencias 911 a las 07:04 horas, lo que movilizó a corporaciones de seguridad y cuerpos de auxilio.

Al lugar acudieron elementos de Tránsito y Vialidad de Torreón, Policía Estatal y paramédicos de la Cruz Roja, quienes brindaron atención al ciclista, quien quedó lesionado sobre la vialidad tras el impacto.

De acuerdo con los primeros reportes, el hombre circulaba por la zona cuando fue alcanzado por la motocicleta. Las autoridades tomaron conocimiento del accidente y realizaron las diligencias correspondientes para establecer cómo ocurrió el percance y deslindar las responsabilidades.