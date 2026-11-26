En la ciudad de Xalapa, capital del estado de Veracruz, durante los próximos tres días habrá cierre de vialidades en la zona centro. Esto, según lo informado, se realizará con motivo del segundo informe de la gobernadora de Veracruz, Rocío Nahle García.

Esto se suma al caos vial diario que ya de por sí viven los xalapeños y los visitantes que llegan al lugar. Las calles que permanecerán cerradas hasta el próximo sábado 28 de noviembre, según el comunicado de las autoridades, son las siguientes.

Las calles Rafael Lucio, Roa Bárcena, Juan de la Luz Enrique, Leandro Valle y Francisco Javier Clavijero, así como Revolución. Se recomienda transitar con precaución o, en su defecto, tomar rutas alternas.