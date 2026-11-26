Las bajas temperaturas continuarán durante las próximas horas en el área metropolitana de Monterrey, donde la mañana de este jueves se registraron valores de entre 7 y 9 grados centígrados, acompañados de cielo nublado y condiciones de mala calidad del aire en algunos sectores.

De acuerdo con el reporte de las 7:00 de la mañana, las estaciones de monitoreo registraron mala calidad del aire en Escobedo, San Bernabé, La Universidad y Juárez, mientras que en el Libramiento se reportaron condiciones aceptables y buena calidad en el resto de la zona metropolitana.

Para el resto de este jueves y durante el viernes se espera que prevalezca el cielo nublado, con mañanas frías y temperaturas máximas de entre 15 y 16 grados centígrados, debido a la influencia de una masa de aire ártico que continúa dominando gran parte del noreste, oriente, centro y sureste de México.

Sin embargo, las condiciones comenzarán a cambiar durante el fin de semana. Para el sábado se pronostica un ambiente más cálido, con una temperatura máxima cercana a los 24 grados, mientras que el domingo el termómetro podría alcanzar los 27 grados.

Este incremento estará relacionado con el paso de un sistema frontal débil y de corta duración por el noreste del país, que tendrá efectos limitados en la región. Para el lunes se esperan alrededor de 21 grados como temperatura máxima, pero a partir del martes regresarán los valores de entre 27 y 28 grados, dando paso a una semana mayormente soleada y cálida, sin probabilidades importantes de lluvia.

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En cuanto al panorama nacional, un centro de baja presión que combina aire muy frío con una importante cantidad de humedad proveniente del océano Pacífico se aproxima por la costa de Baja California Sur hacia Sinaloa, dando origen a la primera tormenta invernal de la temporada. Este fenómeno podría generar lluvias fuertes durante la noche en estados del occidente del país, principalmente en Jalisco, Colima y Michoacán, además de posibles nevadas en las zonas de mayor altitud.

A diferencia de otros sistemas invernales que suelen afectar principalmente al norte y noroeste de México, en esta ocasión el centro de baja presión ingresaría por el occidente, concentrando sus principales efectos en esa región.

Mientras tanto, para Nuevo León se prevé que el frío matutino vaya perdiendo intensidad durante los próximos días, con un fin de semana de temperaturas más agradables y condiciones mayormente soleadas.

Con información de Mauro Morales/ Noticias N+

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