Un operativo encabezado por elementos de la Agencia Estatal de Investigaciones (AEI) se desplegó la mañana de este jueves en el municipio de Ciénega de Flores, Nuevo León, como parte de las indagatorias relacionadas con la desaparición de al menos una persona.

Las acciones fueron realizadas por agentes del Grupo Especializado Antisecuestros, quienes llevaron a cabo cateos en dos domicilios ubicados en el fraccionamiento Villas de Alcalá, específicamente en el cruce de las calles Río Lerma y Río Santa Cruz, en los límites con el municipio de General Zuazua.

De acuerdo con la información preliminar, las autoridades ingresaron a ambas viviendas con el objetivo de localizar indicios que pudieran estar relacionados con una posible privación ilegal de la libertad. Entre los objetos que buscan los investigadores se encuentran dinero en efectivo, teléfonos celulares, tarjetas tipo SIM, equipos de cómputo, dispositivos de almacenamiento, directorios y documentos que pudieran aportar información relevante para el desarrollo de la investigación.

Además, durante las diligencias, los agentes buscan posibles huellas digitales y otros elementos que permitan establecer la relación de los inmuebles o de las personas involucradas con los hechos que se investigan. Aunque hasta el momento las autoridades no han revelado detalles sobre la identidad de la persona desaparecida, el lugar donde ocurrieron los hechos ni las circunstancias en las que se habría registrado la desaparición, el despliegue forma parte de una carpeta de investigación por la posible comisión del delito de privación ilegal de la libertad.