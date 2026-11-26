Un hombre asesinado y otro más herido, fue el resultado de un ataque armado contra una barbería en la colonia Nativitas en Salamanca, Guanajuato. Los agresores huyeron en una motocicleta.

El ataque ocurrió sobre la calle Revolución, donde vecinos al escuchar las detonaciones pidieron el apoyo de las autoridades.

Se implementó un operativo en la zona para dar con los agresores, pero no hubo resultado positivo, mientras que personal de la Fiscalía comenzó con las indagatorias correspondientes.

Hasta el momento se desconoce si la víctima del ataque era cliente de la barbería, mientras que la otra persona lesionada fue trasladada para su atención al hospital más cercano.