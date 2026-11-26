César Daniel ‘N’, alias ‘El Topo’ y líder de una célula delictiva con presencia en Jalisco, fue vinculado a proceso y tendrá que responder por los delitos de posesión de armas y psicotrópicos en la modalidad de comercialización.

Junto con él también fueron vinculados su madre, Angélica ‘N’; su hermana, Dulce ‘N’, y su hermano, Luis Fernando ‘N’. Los cuatro fueron detenidos el pasado 18 de noviembre durante un operativo en la colonia Jardines del Sol, en Zapopan, que derivó en un enfrentamiento entre civiles armados y elementos de la Secretaría de Marina.

Como medida cautelar, el juez le impuso a César Daniel ‘N’ tres meses de prisión preventiva oficiosa. Durante dicho periodo, la Fiscalía General de la República deberá continuar con las investigaciones y reunir los elementos necesarios para concluir el caso.

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Durante la audiencia, familiares de ‘El Topo’ se manifestaron en el exterior de los juzgados federales para exigir la liberación de sus parientes.