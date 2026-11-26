El comisario y director de Seguridad Pública de Teuchitlán, Manuel Huerta Gutiérrez, murió luego de que la camioneta oficial en la que viajaba volcara sobre la carretera que conecta a este municipio con Ahualulco de Mercado, a la altura del poblado de La Estanzuela.

De acuerdo con fuentes policiales, el mando municipal se desplazaba a bordo de una camioneta tipo pickup, acompañado por integrantes de su cuerpo de seguridad, cuando por circunstancias aún no esclarecidas el conductor perdió el control del volante y la unidad terminó fuera de la carretera.

Tras recibir el reporte del accidente, cuerpos de emergencia se trasladaron hasta el punto para brindar atención a los tripulantes del vehículo. A su llegada, localizaron al interior de la camioneta únicamente a los escoltas del comisario, quienes fueron encontrados con vida.

Los rescatistas y elementos policiales realizaron una revisión de la zona para localizar al director de Seguridad Pública. Fue durante estas labores cuando encontraron a Manuel Huerta Gutiérrez, quien ya no contaba con signos vitales y fue declarado muerto en el lugar.

Hasta el momento no se han dado a conocer mayores detalles sobre las condiciones en las que ocurrió el percance, ni se ha precisado qué provocó que la camioneta saliera del camino y volcara.

Las autoridades mantienen las investigaciones correspondientes para esclarecer las circunstancias del accidente.