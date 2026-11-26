Muere Comisario de Teuchitlán Tras Volcar en su Camioneta en La Estanzuela
Manuel Huerta Gutiérrez viajaba con su cuerpo de seguridad cuando se perdió el control del vehículo sobre la carretera
Manuel Huerta Gutiérrez viajaba con su cuerpo de seguridad cuando se perdió el control del vehículo sobre la carretera
El comisario y director de Seguridad Pública de Teuchitlán, Manuel Huerta Gutiérrez, murió luego de que la camioneta oficial en la que viajaba volcara sobre la carretera que conecta a este municipio con Ahualulco de Mercado, a la altura del poblado de La Estanzuela.
De acuerdo con fuentes policiales, el mando municipal se desplazaba a bordo de una camioneta tipo pickup, acompañado por integrantes de su cuerpo de seguridad, cuando por circunstancias aún no esclarecidas el conductor perdió el control del volante y la unidad terminó fuera de la carretera.
Tras recibir el reporte del accidente, cuerpos de emergencia se trasladaron hasta el punto para brindar atención a los tripulantes del vehículo. A su llegada, localizaron al interior de la camioneta únicamente a los escoltas del comisario, quienes fueron encontrados con vida.
Los rescatistas y elementos policiales realizaron una revisión de la zona para localizar al director de Seguridad Pública. Fue durante estas labores cuando encontraron a Manuel Huerta Gutiérrez, quien ya no contaba con signos vitales y fue declarado muerto en el lugar.
Hasta el momento no se han dado a conocer mayores detalles sobre las condiciones en las que ocurrió el percance, ni se ha precisado qué provocó que la camioneta saliera del camino y volcara.
Las autoridades mantienen las investigaciones correspondientes para esclarecer las circunstancias del accidente.