La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, pidió una reunión entre la autoridad aeroespacial de nuestro país y la de Estados Unidos de América (EUA) luego del lanzamiento de la nave Starship, de la empresa SpaceX, cuyos restos cayeron en costas de Tamaulipas.

“Lo que estamos buscando, a través de la embajada, es una reunión entre la autoridad del espacio aéreo de Estados Unidos y la mexicana para que se pueda establecer el permiso de uso del espacio aéreo mexicano y cada cuándo sería, y en todo caso, si fuera necesario, la reubicación de la zona de lanzamiento”, declaró la mandataria en la conferencia mañanera de este jueves.

Sheinbaum Pardo explicó que SpaceX tiene su base muy cerca de la frontera con México, en Texas, y cuando realiza lanzamientos de cohetes hace uso de una parte del espacio aéreo mexicano, acción que requiere autorización de la Agencia Aeronáutica de nuestro país.

Agregó que también son importantes las acciones que emprenda la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) en cuanto a investigación y sanciones contra SpaceX, propiedad del magnate Elon Musk.

La empresa SpaceX realizó un lanzamiento de prueba de la nave espacial Starship el 13 de noviembre de 2026 desde Starbase, en Texas, sin embargo, el propulsor del cohete explotó y algunos de sus restos cayeron en el Golfo de México.

Cuatro días después del lanzamiento, aparecieron fragmentos del cohete en las costas de Tamaulipas, principalmente en la playa Bagdad, en Matamoros, según Profepa.

La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente denunció que se recolectaron al menos 5.9 kilogramos de residuos del cohete Starship, por lo que exigió a SpaceX hacerse responsable de la basura espacial.

Sin embargo, SpaceX rechazó dichas denuncias y aseguró que sus socios encontraron "muy pocos" fragmentos del cohete en las costas mexicanas y que no estaba claro si el hallazgo correspondía a las operaciones que realizó la empresa el 13 de noviembre.

Con información de N+.

RMT