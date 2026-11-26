Se registró un fuerte accidente sobre el Bulevar Forjadores de Puebla, a la altura de las oficinas de Protección Civil Municipal en San Pedro Cholula, en el que se vio involucrado un autobús de transporte de pasajeros.

La unidad de Transporte Unidos de Huejotzingo (TUH) habría presentado una falla en el sistema de frenos, lo que provocó que se impactara contra un establecimiento ubicado en la zona.

Elementos de Protección Civil (PC) y de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de San Pedro Cholula (SSC) se encuentran en el lugar realizando labores de atención y auxilio de lesionados.

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El percance dejó como saldo 20 personas con lesiones leves, todas ocupantes del autobús, quienes están siendo valoradas y atendidas por los cuerpos de emergencia.

El establecimiento contra el que se impactó la unidad presentó daños materiales, por el choque la mañana de este jueves.

Las autoridades municipales mantienen presencia en la zona y continúan con las labores correspondientes para la atención prehospitalaria y el retiro de la unidad, así como restos automotrices y escombro.

Con información de N+

JAPR