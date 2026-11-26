Un vehículo se incendió sobre la carretera Mieleras, a la altura del puente Paseo del Tecnológico, en la colonia Los Profesionistas, en Torreón. El siniestro provocó la movilización de elementos del Cuerpo de Bomberos, quienes acudieron para atender la emergencia y controlar las llamas.

El reporte se recibió alrededor de las 07:00 horas de este jueves, cuando se alertó a las autoridades sobre un automóvil que se encontraba incendiándose en dicha vialidad, por lo que se solicitó la presencia de los cuerpos de emergencia.

De acuerdo con los primeros informes, la joven conductora logró reaccionar a tiempo y, para evitar un accidente de mayores consecuencias, detuvo la marcha de la unidad en el carril central. Posteriormente, descendió rápidamente del vehículo y solicitó apoyo a través de una llamada de emergencia.

Minutos después, elementos de Bomberos arribaron al lugar y comenzaron las maniobras para sofocar el fuego, logrando controlar el incendio y evitar que las llamas se extendieran a otros vehículos que circulaban por la zona. No se reportaron personas lesionadas.