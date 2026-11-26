Un hombre de 30 años resultó herido de bala durante la madrugada de este martes, luego de salir de un baile en el ejido San Toña, en el municipio de Gómez Palacio, Durango.

El lesionado fue identificado como Eduardo Torres Campos, quien regresaba a su domicilio después de asistir al evento. Durante el trayecto, al cruzar por una labor, sintió un impacto de bala en el hombro izquierdo, por lo que se percató de que había sido alcanzado por un proyectil.

Ante la lesión, el hombre solicitó ayuda para recibir atención médica. Posteriormente, paramédicos de la Cruz Roja acudieron al lugar y le brindaron los primeros auxilios antes de trasladarlo en ambulancia al Hospital General de Gómez Palacio.

El hombre quedó internado en dicho nosocomio, donde permanece en recuperación. Hasta el momento, no se ha informado quién realizó el disparo ni las circunstancias en las que ocurrió la agresión.