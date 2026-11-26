Cuatro tigres de Bengala y cuatro pavorreales fueron rescatados durante una inspección en el estacionamiento de un inmueble que anteriormente funcionaba como discoteca, en la zona céntrica de Mazatlán, Sinaloa. Los ejemplares fueron trasladados a un centro especializado para recibir atención y permanecer bajo resguardo.

La organización Ostok Sanctuary informó este miércoles que colaboró con la Fiscalía General de la República (FGR) en el operativo y se encargó del traslado de los animales a sus instalaciones.

Entre los felinos rescatados se encuentran dos cachorros de tigre, uno blanco de aproximadamente cinco meses y otro de siete meses, además de una pareja adulta de tigres de Bengala. También fueron asegurados cuatro pavorreales. De acuerdo con la organización, todos se encontraban en buenas condiciones de salud al momento del rescate.

Ernesto Zazueta, fundador y presidente de Ostok Sanctuary, explicó que los animales estaban en un espacio que aparentemente era utilizado para realizar experiencias con fauna silvestre o algún tipo de manejo, pues en el lugar encontraron una pared cubierta de fotografías.

El responsable de la organización señaló que los grandes felinos necesitaron contención química y la intervención de personal especializado para realizar su traslado de manera segura.

Ostok Sanctuary apoyó con una unidad de rescate, equipo de contención, vehículos, cajas de transporte y médicos veterinarios para atender a los ejemplares.

La organización indicó que los ocho animales permanecerán en la zona de cuarentena de sus instalaciones, donde recibirán cuidados y atención mientras las autoridades determinan su situación jurídica y su destino.

De acuerdo con Zazueta, los ejemplares presuntamente estaban en posesión ilegal del propietario del inmueble. Sin embargo, las investigaciones de la FGR deberán establecer las circunstancias en las que se encontraban y las posibles responsabilidades.