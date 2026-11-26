Desde hace varios meses está abierto el registro del nuevo apoyo Bienestar de hasta 20,000 pesos para vivienda, por esa razón te decimos qué hombres y mujeres pueden inscribirse, los requisitos que piden para aplicar y cómo hacer el trámite en noviembre 2026.

El programa más conocido de este tipo es el apoyo de $40,000 para Vivienda Bienestar, que entrega el Gobierno de México a nivel federal, es decir, en todo el país. Ahora, las familia tienen la oportunidad de mejorar su casa a través del recibimiento de apoyos en especie.

Derechos reservados Tritón Comunicaciones, S.A. de C.V., prohibido su uso o reproducción total o parcial. Claudia Sheinbaum Entrega Viviendas del Bienestar y Visita Hidroeléctrica en Chiapas

¿Quiénes puede hacer registro al apoyo de $20,000 para Vivienda Bienestar 2026?

El programa que da hasta 20 mil pesos en especie es Hogares en Bienestar, que está a cargo de la Secretaría de Bienestar de Campeche. Para poder solicitar la ayuda se debe cumplir con los siguientes requisitos:

Que la vivienda se encuentre localizada en el Estado de Campeche y esté destinada para usarse como casa habitación.

Integrantes del hogar deben presentar carencia en servicios o bienes domésticos como refrigerador, lavadora, estufa eléctrica o de gas, tinaco de almacenamiento agua, filtro purificador de agua, cama o hamaca.

La vivienda debe contar con servicio de energía eléctrica.

La persona solicitante debe contar con INE, CURP y comprobante de domicilio de la vivienda.

Documento que acredite la carencia y necesidad de algún tipo de apoyo. Para eso, el o la solicitante estará sujeta a la visita que realice la Instancia Ejecutora, para corroborar dicha condición a mediante evidencias fotográficas.

En caso de contar con alguna discapacidad, se deberá incluir el documento que acredite dicha condición, pudiendo ser una constancia emitida por los Sistemas para el Desarrollo Integral de la Familia o certificado médico expedido por una institución pública de salud.

¿Cómo hacer registro al apoyo de $20,000 para vivienda Bienestar en noviembre 2026?

La única forma de registrarse a Hogares en Bienestar es de forma presencial, en la Ventanilla Única de Programas de Desarrollo Social de la Secretaría de Bienestar que se ubica en la calle 10, No. 331, Colonia Centro, en Campeche. El horario para realizar la inscripción es de 08:30 a 15:30 horas (tiempo local). El último día para hacer el trámite es el próximo 31 de diciembre, de acuerdo con las reglas de operación del programa en 2026.

Los tipos de apoyo que ofrece el programa de vivienda son los siguientes:

Refrigerador: De 10 pies con congelador.

Estufa eléctrica o de gas: Con 4 quemadores y horno.

Lavadora: Capacidad de 13 kilogramos y con dos tinas.

Tinaco: Capacidad de 750 litros.

Filtro purificador de agua.

Cama: Se da una base y colchón matrimonial.

Hamaca: Matrimonial.

Las personas que sean beneficiarias de Hogares en Bienestar van a poder recibir hasta dos tipos de apoyos diferentes en un mismo año, solo no deben exceder el monto máximo de 20,000 pesos.

AO