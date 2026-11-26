Personal de la Policía Estatal Preventiva de Sinaloa fue objeto de una agresión por parte de civiles armados en el municipio de Navolato, informó la Secretaría de Seguridad Pública de Sinaloa (SSPSinaloa).

De acuerdo con el reporte oficial, el ataque ocurrió este miércoles 25 de noviembre, sobre el camino que conduce de la comunidad de Yebavito al Ejido Sinaloa, dejando como saldo un agente estatal herido en el lugar. Tras la agresión, integrantes del Grupo Interinstitucional se desplegaron de inmediato en la zona para reforzar la seguridad y resguardar el perímetro.

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En tanto, el elemento lesionado fue trasladado de urgencia para recibir atención médica. La dependencia pidió a la ciudadanía no alarmarse ante la presencia de corporaciones de seguridad en las inmediaciones del centro médico donde recibe atención el oficial.

Finalmente, las autoridades confirmaron que continúa activo un operativo de búsqueda y rastreo en el sector con el objetivo de localizar y detener a los responsables del atentado.

JMR