Alrededor de 20 familias solicitaron inicialmente el apoyo de las corporaciones de emergencia para ser evacuadas de sus domicilios, ante el ingreso de agua de mar hacia diversas viviendas ubicadas en la zona de El Salitral, en el municipio de Ensenada.

Al sitio acudieron de manera coordinada elementos de Protección Civil, Bomberos y personal de la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA), quienes llevaron a cabo una inspección preventiva en las casas afectadas y evaluaron el comportamiento de la marea en el perímetro.

Tras la valoración técnica, los propios residentes decidieron permanecer en sus hogares, mientras que las autoridades confirmaron que, por el momento, se descartan riesgos inmediatos para la integridad de los habitantes.

No obstante, las dependencias advirtieron que el oleaje podría alcanzar entre los 3 y 4 metros de altura a lo largo de la costa occidental de Baja California, por lo que exhortaron a la población a mantenerse alerta, extremar precauciones y reportar cualquier situación de emergencia a través de la línea 911.

JMR