El legendario guitarrista Andy Taylor, de Duran Duran, habló con franqueza en una entrevista de 2023 que se difundió en la radio británica sobre su lucha por vivir y cómo un fármaco oncológico basado en medicina nuclear le dio esperanzas para combatir la enfermedad; entre bromas, comentó que sus hijos tendrían que esperar aún más tiempo para recibir su herencia.

El músico contó que en 2018 le diagnosticaron cáncer de próstata en etapa 4 y que descubrió la “medicina nuclear”, específicamente el lutecio-177, la cual actúa sobre las células cancerosas.

Relató cómo fue su vida durante los últimos años: “Resulta que me enfrenté a ‘desafíos’ en el camino. Primero, me diagnosticaron cáncer justo cuando había terminado una versión del álbum; y luego, justo cuando estábamos a punto de lanzarlo, llegó la pandemia”.

Al hablar sobre su tratamiento, aseguró: “Tuve mucha suerte. Recibí un medicamento bastante sofisticado; a diferencia de muchas otras personas, no se vio gravemente interrumpido durante la pandemia. Me sentí muy agradecido por ello, ya que no tuve que preocuparme por qué pasaría a continuación”.

Andy Taylor reflexionó sobre despedirse ante una enfermedad que 'avanza lentamente'

“En 2018, un diagnóstico en etapa 4 es incurable; además, me dieron un pronóstico de cinco años de vida. Eso ya habría sido un buen resultado; algunas personas viven menos tiempo, otras, más”.

Sobre el momento del diagnóstico y el fuerte impacto que le causó, confesó: “Es, literalmente, un te ves condenado a un proceso que avanza muy lentamente. Lo que me motivó, una vez que logré recuperar la capacidad de hablar sobre el tema, fue reflexionar sobre el impacto que esto tiene en la familia y todo lo que uno atraviesa; por ejemplo, tener que plantearse el momento de despedirse de tus seres queridos”.

En ese entonces le pidió al público que cualquier cosa que pueda hacer para ayudar a que otros no tengan que pasar por lo que nosotros pasamos, “ya sea mediante la detección temprana, pruebas de PSA, análisis genómicos o resonancias magnéticas, bienvenido sea”.

“Es posible detectar esto a tiempo, pero a menudo los síntomas se confunden con otras afecciones; por ejemplo, el dolor óseo se puede confundir con artritis. La enfermedad, por así decirlo, se presenta bajo muchas apariencias. Y luego está todo lo que la familia tiene que vivir; al fin y al cabo, son ellos quienes se quedan atrás”.

Y como era su estilo, mantuvo su estilo bromista diciendo: “¡Adiós a la herencia, chicos! ¡Todavía sigo aquí!”.

El guitarrista y compositor de la banda británica Duran Duran Andy Taylor durante una presentación en 2005. Foto: EFE

Tres años después, el guitarrista y compositor de la banda británica Duran Duran, Andy Taylor, murió a los 65 años tras años de lidiar con el cáncer.

"Andy Taylor, querido marido, padre y abuelo, ha fallecido tras una larga y valiente batalla contra el cáncer de próstata", explicó el mensaje de despedida de las redes sociales de Duran Duran. "Andy falleció en paz en casa, rodeado de su familia, el lunes 23 de noviembre", agregó el comunicado.

Duran Duran se dividió y Taylor exploró una carrera en solitario

Taylor formó parte de Duran Duran desde sus inicios en la década de los ochenta, cuando su propuesta de pop rock los llevó a la cima del éxito global, y participó en la composición de varios de sus mayores éxitos como 'Hungry like a wolf' o 'Save a Prayer'.

El mismo comunicado recogió las palabras de la pareja del guitarrista, Tracey, quien lo describió como "el puntal de la familia" y destacó que el músico afrontó los últimos años de su vida con "coraje y determinación".

Taylor dejó Duran Duran en 1985, cuando la banda se dividió, y tras explorar una carrera en solitario y componer para otros músicos, se volvió a reincorporar al grupo en 2000 para un nuevo álbum.

Cuando Duran Duran entró al Salón de la Fama del Rock & Roll en 2022, el guitarrista hizo público su diagnóstico de cáncer de próstata a través de un comunicado que leyó la banda, ya que Taylor no pudo asistir a la ceremonia.

El grupo y la familia de Andy Taylor pidieron que, en vez de flores, los seguidores y simpatizantes de la banda hagan donaciones a la organización civil Prostate Cancer UK (Cáncer de Próstata Reino Unido).

HVI