Elementos de la Policía Municipal de Coronango, en coordinación con la Guardia Nacional y la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), lograron la liberación de tres personas, una mujer y dos hombres, que habían sido privadas de su libertad en la junta auxiliar de San Antonio Mihuacán.

Los hechos derivaron de un reporte recibido a través de los números de emergencia, mediante el cual una ciudadana originaria de San Martín Texmelucan solicitó auxilio tras perder contacto con sus familiares.

De acuerdo con los primeros reportes, las víctimas se dedican a la comercialización de ganado por internet y acudieron a San Antonio Mihuacán para realizar la entrega de un pedido.

Tras perder comunicación con ellos, sus familiares alertaron a las autoridades, quienes desplegaron un operativo de búsqueda en el punto previsto para la transacción y lograron localizar sanas y salvas a las tres personas.

Según el testimonio de las víctimas, al concretar el encuentro fueron amagadas por sujetos que las despojaron de la camioneta en la que transportaban el ganado y las obligaron a subir a otro vehículo para trasladarlas contra su voluntad hacia un inmueble ubicado en la privada Santos Degollado, entre las calles Río Bravo y Santos Degollado.

Durante la inspección del sitio señalado, las fuerzas de seguridad aseguraron el vehículo señalado por los comerciantes de ser empleado durante su privación de la libertad.

Las tres personas liberadas recibieron atención inmediata para verificar su estado de salud, además de acompañamiento para presentar la denuncia correspondiente ante la autoridad ministerial, instancia que dará seguimiento a las investigaciones para localizar a los presuntos responsables.

Con información de N+

GMAZ