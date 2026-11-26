Un ataque armado contra una base de taxis dejó como saldo a un conductor lesionado por impactos de arma de fuego, en el municipio de Guadalupe, Nuevo León. Los hechos se registraron en el cruce de la avenida Eloy Cavazos y Pájaros Azules, donde hombres armados dispararon contra un grupo de conductores que brinda servicio de transporte a las colonias ubicadas en las faldas del Cerro de la Silla.

De acuerdo con los primeros reportes, un hombre llegó al sitio a bordo de un vehículo y, al descender o desde la unidad, accionó un arma de fuego contra los trabajadores de la base de taxis. Durante la agresión, uno de los conductores, identificado como Juan, de aproximadamente 46 años de edad, resultó herido por proyectiles de arma de fuego.

Al percatarse de que su compañero se encontraba lesionado, otros taxistas que estaban en el lugar decidieron auxiliarlo y trasladarlo por sus propios medios a un centro de atención médica de la localidad, donde recibiría atención especializada.

Tras el reporte de las detonaciones, elementos de las corporaciones de seguridad y agentes de la Agencia Estatal de Investigaciones acudieron al sitio para comenzar con las indagatorias correspondientes.

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Las autoridades procedieron a acordonar el área para resguardar posibles indicios que pudieran contribuir a esclarecer cómo ocurrió la agresión y quiénes serían los responsables.

En el lugar se realizaron las primeras diligencias y se recabó información relacionada con el ataque armado, mientras que las investigaciones continuaban para determinar el móvil de la agresión. Hasta el momento, no se han dado a conocer detalles sobre la identidad o el paradero del hombre que presuntamente realizó los disparos, ni se ha informado sobre alguna persona detenida por estos hechos.

Las autoridades mantienen las investigaciones para esclarecer el ataque contra la base de taxis, ocurrido en el municipio de Guadalupe, Nuevo León

Con información de Pedro Caballero/ Noticias N+

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