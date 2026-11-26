Las autoridades activaron la alerta por frío intenso en la Ciudad de México (CDMX), pero ahora también por las fuertes lluvias que se registrarán en diversos puntos de la capital, por lo que piden extremar precauciones; toma nota.

La Comisión Nacional del Agua (Conagua) indicó que, según imágenes satelitales, hay ecos de reflectividad que refieren la llegada de lluvias, chubascos y lluvias fuertes en las próximas dos horas.

"Las lluvias podrían acompañarse de descargas eléctricas y rachas fuertes de viento, así como originar encharcamientos e inundaciones", afirmó el organismo.

Según las autoridades, es durante el resto de la noche cuando los habitantes experimentarán los efectos de la tormenta, así como las bajas temperaturas.

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De acuerdo con la Conagua, los radares indican que las lluvias y chubascos provocarán afectaciones en las alcaldías: Azcapotzalco, Gustavo A. Madero, Miguel Hidalgo, Cuauhtémoc y Venustiano Carranza.

Por lo tanto, se recomienda a los habitantes a no cruzar encharcamientos o arroyos, abrigarse bien y tener cuidado al transitar por las calles.

Debido a que las lluvias estarán acompañadas de rachas de viento que podrían derribar árboles y anuncios publicitarios.

Pero ojo, ya que la CDMX no es la única que presentará afectaciones por las lluvias esta noche, porque en el Estado de México (Edomex) los siguientes municipios deben estar en alerta: Atlacomulco, Toluca, Valle de Bravo, Cuautitlán Izcalli, Naucalpan, Tlalnepantla y Tultitlán.

EPP