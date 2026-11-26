El paso del Frente Frío Número 8 en la entidad veracruzana ha dejado afectaciones en las zonas costeras debido a las fuertes rachas de viento registradas por este fenómeno climatológico.

En el municipio de Boca del Río, la tarde de este miércoles 15 de noviembre se registraron afectaciones a la circulación vial debido a que las olas salieron del límite e invadieron los carriles de circulación del bulevar Manuel Ávila Camacho. Hasta el momento no se ha registrado el cierre de esta vía.

En el municipio de Coatzacoalcos también se registraron afectaciones en la zona del malecón costero, donde las olas también salieron, acompañadas de palizada y piedras.

En Veracruz se registró la caída de una luminaria, así como la caída de varios árboles. Uno de ellos cayó sobre un vehículo que se encontraba estacionado en calles de la colonia Ejido Primero de Mayo Sur, perteneciente a Boca del Río.

Hasta el momento no hay reporte por parte de las autoridades en el que se indiquen afectaciones mayores, personas lesionadas o víctimas mortales. Se espera que estas condiciones prevalezcan durante las próximas horas.