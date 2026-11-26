Este miércoles se conmemora el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, una fecha que busca visibilizar las agresiones que enfrentan mujeres y niñas, así como promover acciones para prevenirlas y erradicarlas. En México y otros países se realizan marchas, actividades y campañas para exigir una vida libre de violencia.

En el marco del 25N, distintas figuras públicas se han sumado a los mensajes de concientización para denunciar las agresiones y promover que las víctimas puedan alzar la voz.

Una de ellas fue Katia Itzel García Mendoza, árbitra mexicana de futbol, quien compartió un mensaje para sumarse a la jornada: “Roja directa a la violencia contra las mujeres. ¡Rompamos el silencio!”.

La silbante utilizó una referencia propia del futbol para expresar su rechazo a cualquier forma de violencia contra las mujeres y llamar a no guardar silencio ante estas situaciones.

¿Quién es Katia Itzel García?

Katia Itzel García es una de las árbitras mexicanas con mayor proyección internacional. En 2026 hizo historia al convertirse en la primera mujer mexicana y latinoamericana en dirigir como árbitra central un partido de un Mundial varonil.

Su participación ocurrió durante el encuentro entre Países Bajos y Túnez, en la Copa Mundial de la FIFA 2026. Con esta designación, también se convirtió en la tercera mujer en la historia en dirigir un partido de una Copa del Mundo masculina.

Además, en 2025 marcó otro precedente al convertirse en la primera mujer en arbitrar un partido del torneo varonil de la Copa Oro de la Concacaf.

Su trayectoria también incluye designaciones internacionales de alto nivel. En febrero de 2026, la FIFA la nombró árbitra central para la primera final de un torneo en Londres, al frente de un equipo arbitral completamente mexicano.

Con su mensaje durante el 25N, García se sumó a las voces que exigen poner un alto a la violencia contra las mujeres.