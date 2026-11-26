Una serie de olas extraordinariamente altas y al borde del récord histórico golpean las costas del estado de California, en Estados Unidos, inundando viviendas y calles en las zonas bajas de la ciudad de Pacífica, además de forzar evacuaciones de emergencia en algunas partes costeras.

El fenómeno, agravado por la influencia de El Niño, provocó un fuerte oleaje en zonas como La Jolla, Santa Bárbara o Los Ángeles, en el sur del estado; y la bahía de San Francisco, en el norte, donde el nivel del mar superó esta semana los 2.5 metros y rozó un récord histórico registrado en 1983.

El Servicio Meteorológico Nacional de Estados Unidos (NWS) advirtió este miércoles 25 de noviembre inundaciones costeras "extremas" en los condados de Orange, colindante con Los Ángeles, así como el de San Diego y varias áreas de la Bahía de San Francisco.

En California, el condado de Humboldt, ubicado a más de 320 kilómetros al norte de San Francisco, la pleamar superó ayer martes los tres metros, siendo la segunda marca más alta documentada en esa estación, lo que obligó a las autoridades a ordenar la evacuación de la comunidad costera hasta nuevo aviso.

También en el condado de Santa Cruz, en el centro del estado, los servicios de emergencia emitieron avisos de evacuación preventiva para unas 200 viviendas ubicadas a lo largo de la carretera del litoral, ante el pronóstico de nuevas crecidas del nivel del mar emitido por NWS.

Las autoridades del condado de Santa Bárbara también difundieron alertas de evacuación en partes de la zona costera de Montecito, Summerland y Carpinteria y se cerraron playas debido al fuerte oleaje que se prevé para los próximos días.

Muelles afectado por olas en Pacífica, California: Foto: AP

El fuerte oleaje que se registró en California desde principios de esta semana provocó daños materiales en la ciudad de Pacifica, al sur de San Francisco, con la destrucción de parte del muelle, y hay videos e imágenes que se han vuelto virales al captar el momento.

Estados Unidos afronta una "fuerte tormenta costera" en vísperas del Día de Acción de Gracias, en medio del mayor tráfico aéreo en 16 años, con inundaciones, mareas altas extraordinarias ('king tides') y nevadas.

HVI