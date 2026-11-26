Autoridades de México y Estados Unidos capturaron en el estado de Colorado a Argel Azael “N”, el exagente de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal que permanecía prófugo desde el año pasado, señalado por el ataque a balazos contra un abogado aquí en Hermosillo.

La detención se logró el 24 de noviembre en la localidad de Estes Park, Colorado, justo cuando el exfuncionario se dirigía a trabajar a un restaurante.

Para dar con su paradero, la Agencia Ministerial de Investigación Criminal y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana realizaron trabajos de inteligencia que permitieron ubicarlo en territorio estadounidense, donde contaron con el apoyo del FBI, el Departamento de Justicia y agencias migratorias para concretar su arresto.

Argel Azael “N” contaba con una ficha roja de INTERPOL y una orden de aprehensión por tentativa de homicidio calificado e incumplimiento de un deber legal, por lo que ya se inició su proceso de extradición a México.

Los hechos que se le imputan ocurrieron el 24 de mayo de 2025 en la colonia Los Olivos, cuando el abogado Carlos Arturo “N”, de 40 años, fue atacado a tiros mientras conducía su vehículo, logrando sobrevivir a la agresión.

Tras el atentado, la Fiscalía giró órdenes de aprehensión y ofreció recompensas de hasta 500 mil pesos por los responsables.

Con esta captura, ya son tres los exelementos de la corporación detenidos por este caso: el exagente Miguel Ángel “N”, asegurado en agosto pasado en Pueblo Yaqui, y el mando superior Roberto “N”, también vinculado a proceso por encubrimiento y evasión de presos.