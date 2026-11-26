Un despliegue operativo de aproximadamente 100 elementos, encabezado por el Grupo de Fuerzas Especiales de la Guardia Estatal (FEGE), resguardará el Encuentro Nacional de Pueblos Mágicos 2026, a realizarse del 26 al 29 de noviembre en Tampico.

El operativo estará a cargo de la Delegación Regional Zona Sur e integrará a personal de las coordinaciones de Tampico, Ciudad Madero y Altamira.

Al estado de fuerza local se sumaron 45 agentes de refuerzo, incluido un segundo contingente de fuerzas especiales, asignados exclusivamente a la cobertura del evento.

La vigilancia cubrirá entradas y salidas del municipio de Tampico, las sedes turísticas y culturales con actividades paralelas.

El dispositivo responde a la proyección de 15 mil asistentes diarios y la participación de delegaciones de 177 Pueblos Mágicos procedentes de las 32 entidades del país.