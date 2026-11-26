Aseguran Tigres y Pavorreales Durante Cateo en Inmueble de Mazatlán, Sinaloa
Los cuerpos de seguridad atendieron los reportes de rugidos de felinos que provenían de un domicilio ubicado en la colonia Francisco I. Madero
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La Fiscalía General de la República (FGR) dio a conocer que a través de la Fiscalía Federal en el estado de Sinaloa, ejecutó una orden de cateo en un inmueble ubicado en el municipio de Mazatlán.
De acuerdo con los hechos, elementos de la Guardia Nacional recibieron una denuncia ciudadana en la que se reportaba que constantemente se escuchan rugidos de felinos, de tal manera que los uniformados se trasladaron al domicilio antes mencionado.
Al arribar al lugar, en la colonia Francisco I. Madero, los elementos escucharon fuertes y frecuentes rugidos, así como sonidos de diversas aves, por lo que procedieron a resguardar el lugar.
El agente del Ministerio Público de la Federación (MPF) obtuvo la orden de cateo que fue cumplimentada por elementos de la Policía Federal Ministerial (PFM) de la Agencia de Investigación Criminal (AIC).
En el lugar inspeccionado en el operativo encabezado por elementos de la FGR se decomisaron cuatro tigres, cuatro pavorreales, cinco vehículos y un remolque, además del mismo inmueble.
Cabe destacar que los indicios asegurados fueron puestos a disposición del MPF, quien continúa con la indagatoria correspondiente por el delito contra la biodiversidad.
Con información de N+
GMAZ