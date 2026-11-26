La Fiscalía General de la República (FGR) dio a conocer que a través de la Fiscalía Federal en el estado de Sinaloa, ejecutó una orden de cateo en un inmueble ubicado en el municipio de Mazatlán.

De acuerdo con los hechos, elementos de la Guardia Nacional recibieron una denuncia ciudadana en la que se reportaba que constantemente se escuchan rugidos de felinos, de tal manera que los uniformados se trasladaron al domicilio antes mencionado.

Cuatro felinos y cuatro aves exóticas fueron decomisadas. Foto: FGR Sinaloa

Al arribar al lugar, en la colonia Francisco I. Madero, los elementos escucharon fuertes y frecuentes rugidos, así como sonidos de diversas aves, por lo que procedieron a resguardar el lugar.

El agente del Ministerio Público de la Federación (MPF) obtuvo la orden de cateo que fue cumplimentada por elementos de la Policía Federal Ministerial (PFM) de la Agencia de Investigación Criminal (AIC).

Derechos reservados Tritón Comunicaciones, S.A. de C.V., prohibido su uso o reproducción total o parcial. Activistas Denuncian Deterioro de Salud de Ely, Elefanta del Zoológico de Aragón

En el lugar inspeccionado en el operativo encabezado por elementos de la FGR se decomisaron cuatro tigres, cuatro pavorreales, cinco vehículos y un remolque, además del mismo inmueble.

Cabe destacar que los indicios asegurados fueron puestos a disposición del MPF, quien continúa con la indagatoria correspondiente por el delito contra la biodiversidad.

Con información de N+

GMAZ