Si estás por trasladarte por carretera, especialmente por la Autopista México-Puebla o la México-Querétaro, checa cómo se encuentra la situación en estas vialidades que conectan con la Ciudad de México (CDMX); aquí en N+ te explicamos el estatus actual.

Ambas autopistas son clave para la movilidad en el Valle de México, debido a que conectan con puntos estratégicos para el sector industrial, manufacturero y centros de trabajo. Además, las carreteras son importantes para las personas trabajadoras que se desplazan del Estado de México (Edomex) a la CDMX.

Además, estas carreteras tienen trazo principal con entidades que son punto nodal para el comercio y traslado de mercancías, así como el turismo. Por ejemplo, la México-Puebla inicia con la calzada Ignacio Zaragoza, pasa por municipios como Los Reyes La Paz, Valle de Chalco, Chalco e Ixtapaluca. Después llega a Puebla y continúa como corredor hacia Veracruz.

En tanto, la México-Querétaro arranca en los límites del Periférico Norte en Naucalpan, y pasa por Tlalnepantla, Cuautitlán Izcalli, Tepotzotlán, Coyotepec, Huehuetoca, Soyaniquilpan y Jilotepec. Atraviesa San Juan del Río y Pedro Escobedo hasta llegar a Santiago de Querétaro.

Sin embargo, en ocasiones ocurren percances que paralizan la circulación debido a la magnitud de los accidentes. O bien, al tratarse de autopistas indispensables para muchas personas, pobladores llevan a cabo bloqueos con la finalidad de exigir a las autoridades que atiendan sus demandas.

Por eso es importante conocer el estatus actual de las autopistas México-Puebla y México-Querétaro.

¿Qué pasó en las autopistas México-Querétaro y México-Puebla hoy?

De acuerdo con los últimos reportes de Caminos y Puentes Federales (CAPUFE), el estatus de la autopista México-Puebla hoy es normal, ya que el tránsito es ágil, aunque en distintos puntos hay algunos retrasos por el tráfico habitual.

Durante la mañana se presentaron varios bloqueos que horas después fueron retirados. Esta noche no hay registro de manifestaciones en la autopista.

Mientras que en la México-Querétaro el estatus esta noche es muy similar al anterior. Toma en cuenta que en las zonas industriales puedes experimentar rezago vial debido a la salida de camiones de carga y de personal de las empresas.

Las casetas funcionan con normalidad y tampoco hay presencia de manifestantes.

¿Cuáles son las alternativas por bloqueos o accidentes en la México-Puebla y la México-Querétaro?

En caso de que las autopistas México-Puebla o México-Querétaro presenten afectaciones a la circulación, es importante que tengas a la mano estos datos que te ayudarán a no quedarte varado en las filas kilométricas de autos que suelen formarse ante accidentes o bloqueos.

Autopista México-Puebla

Carretera Federal México–Puebla (Libre / 150)

Libramiento Arco Norte

Circuito Exterior Mexiquense (CEM)

Avenida Tláhuac

Carretera Federal México–Cuautla (para rodear por Amecameca / Ozumba)

Valle de Chalco (Puente Blanco y Puente Tlapacoya)

Ruta vía Texcoco – Calpulalpan (Carretera Federal 136)

Autopista México–Querétaro

Vía corta por Toluca – Atlacomulco (Carreteras Federales 15D / 55)

Libramiento Arco Norte

Circuito Exterior Mexiquense y Autopista Chamapa–Lechería

Vía Gustavo Baz

Boulevard Manuel Ávila Camacho (Periférico Norte)

Carretera Cuautitlán–Teoloyucan

Antigua carretera federal hacia Huehuetoca y Tepeji del Río

Ruta vía Pachuca – Actopan – Huichapan (Carreteras 85D / 45)

EPP