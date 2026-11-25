El frío en la Ciudad de México (CDMX) cada vez se siente con más fuerza. Toma tus precauciones porque las autoridades activaron la alerta amarilla por bajas temperaturas en la ciudad para este jueves 26 de noviembre; en N+ te contamos cómo estará el clima en las 16 alcaldías.

La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) dio a conocer los detalles del pronóstico del tiempo en la capital; por ello, pidieron a los habitantes considerar que el termómetro descenderá considerablemente.

Ante esta situación, es indispensable que se proteja a las personas vulnerables: adultos mayores, menores de edad y personas con enfermedades o padecimientos respiratorios.

Asimismo, pidieron que los habitantes de las alcaldías afectadas se abriguen adecuadamente, bajo el método de la "cebolla", es decir, usar varias capas de ropa. También es importante cuidar a las mascotas, no las dejes a la intemperie.

¿Cómo será el clima este jueves 26 de noviembre en CDMX?

Según los especialistas, se esperan temperaturas de 6 a 4 grados centígrados, pero ojo, porque la sensación térmica puede ser aún menor, especialmente en las zonas altas o serranas de la Ciudad de México.

Es importante que consideres que el frío se sentirá con fuerza durante la madrugada y las primeras horas de la mañana: entre la 1:00 y las 8:00 horas.

Debido al frío en CDMX, las autoridades activaron la alerta amarilla en las siguientes alcaldías:

Álvaro Obregón

Cuajimalpa

Magdalena Contreras

Milpa Alta

Tlalpan

Xochimilco

Ahora bien, el clima este 26 de noviembre cambiará un poco hacia la tarde. La temperatura aumentará y oscilará entre los 18 y los 20 grados centígrados. No obstante, tienes que llevar tu paraguas porque hay un 80% de probabilidad de lluvias y rachas de viento de 30km/h.

Sin embargo, durante la noche de nueva cuenta el termómetro descenderá hasta los 12 grados centígrados y se pronostican lluvias aisladas. ¡Cuídate!

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EPP