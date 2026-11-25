Para esta edición de la Feria Internacional del Libro (FIL) en Guadalajara, la astrónoma Jocelyn Bell Burnell llegará como invitada de lujo del XIII Coloquio Internacional de Astronomía, Universidad y Sociedad (CIAUS).

Bell Burnell, descubridora de los púlsares, estrellas de neutrones magnetizadas que giran a gran velocidad y emiten haces de radiación electromagnética, estará presente en la FIL el 5 de diciembre, lo que para el rector del CUCEI, de la UDG, motiva nuevas vocaciones científicas.

“Claro que entusiasma muchísimo en el campus, asimismo, cada estudiante es nuestro embajador con sus familias, con sus amigos. De verdad hemos tenido llenos totales en las sesiones del coloquio y creemos que este año va a ser lo mismo, para que lleguen temprano”, manifestó el rector del CUCEI, Marco Antonio Pérez Cisneros.

El CIAUS será un imán para las vocaciones científicas en Jalisco, especialmente entre las mujeres, que son muy afectas a estas ramas de la ciencia. El evento se llevará a cabo el 4 y 5 de diciembre en el marco de la FIL.

“Con este tipo de programas damos muestra de lo que somos, de la diversificación, de cómo se incluyen temas tan importantes como los que acabamos de escuchar, o momentos o situaciones tan claras como es esto de la mujer en la ciencia, son temas fundamentales y esto es renovarse permanentemente”, informó Marisol Schulz Manaut, directora de la FIL.

Por lo anterior, las 40 ediciones de la FIL no únicamente han consolidado el interés de los mexicanos por la lectura, sino que también han sido el escenario para ganar atención de muchos a la ciencia. Cada año, en la FIL, coinciden científicos que motivan a miles de jóvenes.