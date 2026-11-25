La Fiscalía General de Justicia del Estado de Tlaxcala (FGJE) dio a conocer que cumplimentó una orden de aprehensión contra Ramiro ‘N’, por su probable responsabilidad en el delito de trata de personas.

De acuerdo con la carpeta de investigación, en abril de 2024, el imputado habría establecido contacto con la víctima a través de una red social, con quien inició una relación de amistad.

Posteriormente, en marzo de 2025, al iniciar una relación de noviazgo, presuntamente la trasladó a vivir al municipio de Papalotla, donde, mediante engaños, amenazas y agresiones físicas, habría comenzado a obligarla a ejercer la prostitución en distintos hoteles de la entidad.

En el 2026, la víctima logró escapar y presentó la denuncia correspondiente. A partir de ello, el Ministerio Público inició una carpeta de investigación y, tras presentar los datos de prueba ante el Juez de Control, obtuvo una orden de aprehensión contra Ramiro ‘N’.

Una vez obtenido el mandamiento judicial, elementos de la Policía de Investigación implementaron un operativo de inteligencia que permitió detener al imputado en el municipio de Papalotla, poniéndolo a disposición de las autoridades correspondientes.

Con información de N+

GMAZ