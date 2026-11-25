Un adolescente fue sentenciado a la máxima medida de internamiento definitivo contemplada en la legislación de justicia para adolescentes, luego de ser declarado responsable del homicidio de cinco personas y la tentativa de homicidio de otras 12, durante un ataque armado ocurrido en el municipio de Corregidora.

De acuerdo con la Fiscalía General del Estado de Querétaro, los hechos se registraron el 15 de abril de 2026, alrededor de las 21:30 horas, en un inmueble de la colonia Amanecer Balvanera, también conocida como Valle Dorado, donde se realizaban peleas de gallos.

Según las investigaciones, un grupo de personas armadas ingresó al lugar y disparó en repetidas ocasiones contra los asistentes. El ataque dejó cinco personas sin vida y otras 12 lesionadas.

Tras el proceso penal, un juez especializado en justicia para adolescentes dictó sentencia condenatoria contra el menor de edad e impuso la máxima duración de internamiento definitivo prevista para este tipo de delitos. Además, ordenó el pago correspondiente por concepto de reparación del daño.

La Fiscalía informó que las investigaciones continúan para identificar y localizar a las demás personas que presuntamente participaron en el ataque, con el objetivo de llevarlas ante la justicia y determinar su responsabilidad legal.

El caso se investiga en el marco de la estrategia SINERGIA por Querétaro.