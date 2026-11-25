Un repartidor de comida por aplicación fue víctima de un ataque con arma blanca mientras circulaba por la colonia Alto Valle, al norte de Hermosillo, donde un sujeto lo interceptó y le provocó tres heridas en la espalda antes de escapar.



La agresión ocurrió a las 19:40 horas del martes, 24 de noviembre, en el cruce del bulevar Juan Bautista de Escalante y General Yáñez, cerca de una plaza comercial.



El lesionado fue identificado como José de Jesús, de 49 años, quien manifestó a las autoridades que se realizaba entregas de alimentos cuando fue abordado por un individuo que vestía camisa amarilla y pantalón de mezclilla.



Sin mediar palabra, el desconocido lo atacó con un objeto punzocortante y luego huyó corriendo hacia el poniente por el bulevar Juan Bautista de Escalante.



Elementos de la Policía Municipal acudieron como primeros respondientes y solicitaron la presencia de paramédicos de Cruz Roja, quienes brindaron atención al repartidor y lo trasladaron a un hospital privado para recibir atención médica de urgencia.