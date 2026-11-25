Repartidor de Comida es Lesionado con Arma Blanca en Hermosillo, Sonora
El hombre atacado señaló que se encontraba realizando entregas de alimentos cuando fue abordado por un sujeto y lo agredió sin mediar palabra
Escucha este artículo
El hombre atacado señaló que se encontraba realizando entregas de alimentos cuando fue abordado por un sujeto y lo agredió sin mediar palabra
Escucha este artículo
Un repartidor de comida por aplicación fue víctima de un ataque con arma blanca mientras circulaba por la colonia Alto Valle, al norte de Hermosillo, donde un sujeto lo interceptó y le provocó tres heridas en la espalda antes de escapar.
La agresión ocurrió a las 19:40 horas del martes, 24 de noviembre, en el cruce del bulevar Juan Bautista de Escalante y General Yáñez, cerca de una plaza comercial.
El lesionado fue identificado como José de Jesús, de 49 años, quien manifestó a las autoridades que se realizaba entregas de alimentos cuando fue abordado por un individuo que vestía camisa amarilla y pantalón de mezclilla.
Sin mediar palabra, el desconocido lo atacó con un objeto punzocortante y luego huyó corriendo hacia el poniente por el bulevar Juan Bautista de Escalante.
Elementos de la Policía Municipal acudieron como primeros respondientes y solicitaron la presencia de paramédicos de Cruz Roja, quienes brindaron atención al repartidor y lo trasladaron a un hospital privado para recibir atención médica de urgencia.